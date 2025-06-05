Журналиста Ura.ru Бодрова отпустили после обысков в редакции

В Екатеринбурге журналиста Ura.ru Сергея Бодрова, у которого утром дома произошли обыски, отпустили после допроса, сообщил «Ъ-Урал» его адвокат Георгий Краснов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская Фото: Марина Молдавская

Для допроса в качестве свидетеля он был доставлен в СКР по Свердловской области, где заявил, что не нарушал закон при осуществлении работы журналиста. Больше он не давал никаких показаний. «После завершения допроса он поехал домой. Он не задержан и находится в процессуальном статусе свидетеля. У Сергея отобрана подписка о неразглашении данных предварительного следствия»,— рассказал адвокат.

Источник «Ъ-Урал» в силовых структурах сообщал, что задержан редактор Денис Аллаяров и журналист Анна Салымская. Однако адвокат Георгий Краснов заявил «Ъ-Урал», что они не задержаны. По его словам, Аллаяров, как и журналист Сергей Бодров, имеют статус свидетеля.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов провели обыски в свердловской редакции URA.RU. Собеседник «Ъ-Урал» связывает это с задержанием в марте этого года бывшего сотрудника полиции, передававшего Ura.ru служебные сведения из ежедневной сводки. На данный момент работа главного офиса агентства и редакции в Екатеринбурге приостановлена — по данным агентства, следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области.

Ирина Пичурина