URA.RU сделали заявление после обысков в редакции

Сообщения об обысках при участии сотрудников СКР в свердловской редакции информационного агентства URA.RU подтвердили в самом агентстве. На данный момент работа главного офиса агентства и редакции в Екатеринбурге приостановлена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская Фото: Марина Молдавская

«Одновременно идет обыск в квартирах нескольких журналистов свердловской редакции. Следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области»,— сказано в сообщении.

Агентство также опровергло информацию о финансировании НКО «Альянс врачей» (признана иноагентом) и другие версии.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов провели обыски в свердловской редакции URA.RU. Как сообщил источник «Ъ-Урал», задержан главный редактор — Денис Аллаяров, а также еще один сотрудник редакции. Собеседник связывает это с задержанием в марте этого года бывшего сотрудника полиции, передававшего URA.RU служебные сведения из ежедневной сводки.

Ирина Пичурина