Источник: на компьютерах Ura.ru нашли подтверждения покупки сводок у силовиков

Источник «Ъ-Урал» в силовых структурах сообщил, что на рабочих компьютерах Ura.ru, нашли подтверждения того, что издание покупало оперативные сводки у силовиков. Напомним, сегодня в головном офисе в Екатеринбурге проходят обыски. Ранее сообщалось, что задержаны свердловский редактор Денис Аллаяров и журналист Анна Салымская, но адвокат Георгий Краснов заявил «Ъ-Урал», что Денис Аллаяров имеет статус свидетеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Все попытки "выкрутить" следственные действия в редакции Ура.ру в политическую плоскость является политтехнологическим фарсом. На рабочих компьютерах силовики уже сейчас нашли достаточно подтверждений того, что издание на регулярной основе покупало оперативные сводки и на их основе печатало новости»,— сообщил источник в силовых структурах.

Представители редакции подтвердили информацию об обысках и заявили, что на данный момент работа главного офиса агентства и редакции в Екатеринбурге приостановлена. Как рассказал адвокат Георгий Краснов, еще один журналист — Сергей Бодров проходит свидетелем.