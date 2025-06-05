Болгария встречает евро в штыки

Еврокомиссия одобрила в среду, 4 июня, введение евро в Болгарии с начала будущего года. Таким образом, эта балканская страна, ставшая членом ЕС еще 18 лет назад, делает за последний год второй крупный шаг к полной евроинтеграции — в январе она вошла в шенгенскую зону. Однако большинство болгар выступает против евро, а его предстоящее введение уже вызвало массовые протесты и драки в парламенте. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Драка в болгарском парламенте произошла в день, когда Еврокомиссия одобрила введение в Болгарии евро с 1 января 2026 года. Депутаты от движения «Возрождение», которое в стране называют пророссийским, по призыву своего лидера Костадина Костадинова блокировали трибуну, с которой тот объявил: «Сегодня черный день для Болгарии, янычары хоронят нашу страну». После этого в зале заседаний началась драка сторонников и противников евро. У стен парламента в это время проходила протестная акция сторонников сохранения национальной валюты — лева, которых лидер «Возрождения» призвал к блокаде главного законодательного органа страны.

Путь Болгарии к евро оказался долгим и непростым.

Вступив в ЕС еще в 2007 году, эта страна тогда же декларировала предстоящее введение единой европейской валюты. Однако сначала этому мешали финансовый кризис в соседней Греции и крах крупных банков в самой Болгарии. Потом страна вступила в затяжную полосу политических кризисов, когда за четыре года прошли аж семь парламентских выборов, а правительства не удерживались у власти больше нескольких месяцев.

И только сейчас Еврокомиссия дала добро на введение в Болгарии евро. Хотя окончательное решение об этом в Брюсселе примут 8 июля, оно, как уверяют специалисты, будет чистой формальностью.

С 1 января 2026 года Болгария станет 21-м членом еврозоны.

Все цены в стране будут еще некоторое время указаны и в левах, и в евро, но в ходу останется только европейская валюта, а граждане смогут в течение полугода поменять без комиссии левы на евро по установленному уже давно курсу — примерно два к одному.

Хотя болгарские эксперты уверяют, что переход на евро пройдет гладко и без потрясений, а цены на недвижимость в стране уже давно указываются в евровалюте, многие болгары приняли грядущий приход евро в штыки. Согласно последним опросам, против введения евро выступают 50% жителей Болгарии, а поддерживают — только 43%. Причем в последнее время четко обозначилась тенденция падения поддержки евровалюты.

Причину этого эксперты видят в постоянном росте расходов болгар на жизнь, а также в мощной кампании против евро со стороны ряда политических сил во главе с движением «Возрождение».

В Болгарии активно ходят слухи, что сбережения граждан в левах спустя некоторое время будут изъяты государством, а евро Брюссель вводит для финансирования за счет этих сбережений Украины.

Слухам способствует недоверие болгар к государственным институтам и политическим партиям, которое за годы кризиса последних лет только усилилось.

На волне таких настроений президент Болгарии Румен Радев потребовал в мае провести в стране референдум по евро. А на днях президент обвинил правительство, что оно ничего не сделало для подготовки наиболее уязвимых категорий населения к «шоку от введения евро». Однако конституционный суд страны требование главы государства отверг, объявив его незаконным.