В Приангарье задержаны члены экстремистской группировки

В Иркутской области лидеру и восьми участникам экстремистской организации следователи СК России предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации), ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК России, фигурантами возбужденного по этим статьям уголовного дела являются жители города Черемхово и Черемховского района.

«По версии следствия, с января 2022 по май 2025 года 33-летний мужчина, являясь лидером неформальной группы из уголовно-преступной среды, привлек в качестве участников экстремистской организации восемь своих знакомых. Обвиняемые проводили среди лиц, склонных к совершению преступлений, личные беседы, разъясняли основы экстремистской организации и присущие ей понятия, пропагандировали агрессию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, а также осуществляли сбор и распределение денежных средств для поддержки заключенных, поддерживающих криминальную субкультуру»,— отмечается в сообщении.

Противоправная деятельность выявлена и пресечена во взаимодействии с УФСБ России по Иркутской области и оперативниками ОБОП УУР ГУ МВД России по Иркутской области. Лидер организации был задержан в аэропорту Иркутска по прилете из другого региона. Источник “Ъ”, знакомый с расследованием уголовного дела, отмечает, что речь идет об Олеге Черепанове, фамилия которого легла в основу названия его группировки. По ходатайству следствия большинство участников организации заключены судом под стражу.

Влад Никифоров, Иркутск