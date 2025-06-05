В Башкирии возбуждено дело по факту пожара в автомобиле с двумя подростками

В Салаватском районе возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) по факту получения ожогов двумя подростками, один из которых скончался. Как сообщал «Ъ-Уфа», инцидент произошел накануне в деревне Бишевлярово.

По версии следствия, подростки 13 и 15 лет были внутри автомобиля ВАЗ-2106, припаркованного во дворе одного из них. В машине также была емкость с легковоспламеняющейся жидкостью.

«Произошло возгорание горючих паров, скопившихся в салоне автомобиля, в результате чего 15-летний подросток получил термические ожоги 80% тела и на следующий день скончался в больнице, 13-летний мальчик, также получивший ожоги, находится в больнице»,— сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии.

Наталья Балыкова