В Башкирии подросток умер от ожогов

В Башкирии 15-летний подросток умер в больнице от ожогов 80% тела, за жизнь еще одного, с ожогами 50% тела, борются врачи, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Дознавателем установлено, что травмированы они были в среду, 4 июня в деревне Бишевлярово Салаватского района.

«Двое подростков 15 и 13 лет получили ожоги, находясь внутри автомобиля ВАЗ-2107 на частной территории. Пожарная охрана не вызывалась»,— говорится в пресс-релизе.

Причина пожара устанавливаются.

Наталья Балыкова