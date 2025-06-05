Suzuki Motor приостановила производство Swift из-за ограничений со стороны Китая

Приостановка производства субкомпактного автомобиля Swift, ранее объявленная японской компанией Suzuki Motor, связана с ограничениями Китаем экспорта редкоземельных металлов. Об этом сообщает агентство Nikkei со ссылкой на два осведомленных источника. Suzuki Motor ранее уведомляла о приостановке производства разных версий Swift, за исключением Swift Sport, на период с 26 мая по 6 июня. Тогда компания объясняла это решение нехваткой запчастей.

В апреле Китай ввел временный запрет на экспорт многих редкоземельных металлов, что негативно сказалось на цепочках поставок в производстве автомобилей, а также в других отраслях, зависящих от такого сырья. Suzuki Motor намерена возобновлять производство Swift постепенно и в полном объеме запустить его уже после 16 июня, поскольку, как отмечают в компании, сейчас «перспективы поставок запчастей более понятны».

Алена Миклашевская