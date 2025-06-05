Провал перформанса

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Гришанов: в Москве хотели бы видеть миссию Вашингтона в принуждении Украины к миру на условиях побеждающей в конфликте стороны

Фото: Из личного архива Антона Гришанова Антон Гришанов: в Москве хотели бы видеть миссию Вашингтона в принуждении Украины к миру на условиях побеждающей в конфликте стороны

Фото: Из личного архива Антона Гришанова

Легко догадаться, в чем заключалась украинская комбинация последних дней. На первом этапе Киев планировал застать Москву врасплох беспрецедентной серией диверсий, спровоцировав неизбирательный и эмоциональный ответ со срывом дальнейших переговоров. На втором — Украина предельно выхолостила очередной раунд диалога, заранее развязав пиар-кампанию против российской версии меморандума. Кульминацией должен был стать визит Андрея Ермака в Вашингтон с понятным итогом: Трамп нехотя поддается давлению Сената и дает отмашку на принятие нового санкционного закона, Киеву разрешают заморозить переговорный процесс, саммиты НАТО и G7 проходят в обстановке возвращенного единства. Но уже к моменту прибытия Ермака в США стало ясно, что все пошло не по плану.

С одной стороны, Кремль, несмотря на кипение в информационном пространстве, проявил выдержку и не предоставил украинским оппонентам козырей для вывода Трампа из равновесия.

Вместо этого была сделана ставка на дипломатическую подготовку Вашингтона к неизбежности адекватной реакции на действия Киева. С другой — авантюра с атакой на позиции российской стратегической авиации не дала команде Зеленского желаемых дивидендов. Окружение президента США, включая симпатизирующего Украине Кита Келлога, не только не восхитилось «дерзостью» и изощренностью СБУ, но и недвусмысленно дало понять, что считает такие акции чрезвычайно опасными. При этом сам Трамп сначала попросил Сенат притормозить работу над новыми санкциями, а затем, по итогам разговора с Владимиром Путиным, лично анонсировал жесткий ответ Москвы как нечто само собой разумеющееся.

Все это, вкупе с заявлениями Владимира Путина, поставившего под вопрос возможность диалога с террористами, буквально кричит о провале дипломатического трека. Но по факту мы лишь наблюдаем завершение бесперспективного периода «переговоров ради переговоров», от которых изначально наивно было ждать прорывов.

Москва неоднократно давала понять, что от заявленных год назад условий отходить не собирается — и любые надежды тех же США на смягчение российской позиции остаются самообманом.

Вашингтону в этой концепции отведена миссия по принуждению Украины к миру на условиях побеждающей в конфликте стороны. К слову, в нашей версии меморандума был прописан не пересекающий украинских «красных линий» сценарий прекращения огня. Но Киев предпочел не заметить этой опции, так как видел в стамбульском формате лишь возможность для «перформанса» для американской администрации. Его целью остается не достижение соглашения, а демонстрация «недоговороспособности» России, призванная вернуть США в режим гибридной войны. С учетом подвижности взглядов Трампа и безостановочной активности сенаторов-«ястребов», решение этой задачи казалось Банковой сложным, но реальным.

Белый дом, однако, предпочел не вписываться в чей-то сценарий, а перейти в режим выжидания и балансирования.

В руководстве США всё активнее дают понять, что ему не интересна ни дипломатическая игра вдолгую, ни возвращение к острой конфронтации с Москвой. Трампу, видимо, нужно было воочию убедиться и принять как данность: время переговорных прорывов на этом направлении еще не пришло. Показательно, что в своем отчете о разговоре с Путиным он с куда большим энтузиазмом отзывался об иранском треке, давая понять, что период украиноцентричности американской политики постепенно проходит. Рано или поздно это понимание придет и к Киеву — и вернет дипломатии шансы на успех.

Антон Гришанов, главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ