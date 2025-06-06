Как оповещали население в Советской России

С появлением военной авиации и химоружия во время Первой мировой войны возникла необходимость защиты населения и предприятий в тылу. В марте 1918 года воздушной бомбардировке впервые в истории подвергся Петроград. На следующий день ревкомитет обороны города довел до сведения населения перечень мероприятий по противовоздушной и противохимической обороне. В городе работали спецпункты, где жители получали памятки, защитные маски из марли и противогазовую жидкость. Средствами оповещения о налетах тогда были гудки предприятий и сирены ручного запуска.

В 1927 году на фоне угрозы войны с Британской империей в городах и поселках проводились так называемые Недели обороны, целью которых помимо агитационно-пропагандистских мероприятий и учений была подготовка к противовоздушной и противохимической обороне.

В 1932 году образована система местной противовоздушной обороны (МПВО) как составная часть системы ПВО СССР. Основные задачи: строительство убежищ, накопление средств защиты, развитие средств связи и оповещения. В 1930-х в Ленинграде установили 1200 рупорных громкоговорителей на улицах и 400 электросирен на предприятиях. Первым боевым испытанием такой системы стала советско-финская война 1939–1940 годов.

В июле 1941 года, спустя неделю после начала Великой Отечественной войны, Совнарком СССР ввел всеобщую обязательную подготовку населения в возрасте от 16 до 60 лет к противовоздушной и противохимической обороне. В том же месяце впервые как бомбоубежище был использован метрополитен Москвы. В городах СССР развернулось строительство убежищ, в которых можно было разместить более 20 млн человек.

В 1961 году на фоне угрозы ядерной войны МПВО реорганизовали в общегосударственную систему — Гражданскую оборону (ГО). Основными способами защиты населения рассматривались эвакуация в загородную зону, а также модернизация существующих и создание новых убежищ, в первую очередь — для работников предприятий.

В 1964 году правительство постановило создать системы централизованного оповещения ГО в союзных республиках и областях. Основными средствами долгие годы оставались электросирены, громкоговорители и радиотрансляционные абонентские приемники.

Авария на Чернобыльской АЭС в 1986-м и землетрясение в Армении в 1988-м обозначили задачи по оповещению населения от техногенных аварий и природных катастроф. В 1989 году был введен универсальный сигнал «Внимание всем!» с последующей передачей информации о ЧС и правилах поведения.