Набережные Челны и Жодино планируют стать городами-побратимами

Между Набережными Челнами и Жодино (Минская область) был подписан меморандум о намерении установить побратимские связи. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Между Набережными Челнами и Жодино (Минская область) был подписан меморандум о намерении установить побратимские связи

Фото: пресс-служба Минпромторга Республики Татарстан Между Набережными Челнами и Жодино (Минская область) был подписан меморандум о намерении установить побратимские связи

Фото: пресс-служба Минпромторга Республики Татарстан

Города планируют развивать двустороннее сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах между предприятиями. Стороны планируют организовывать встречи, конференции, выставки и ярмарки и другие мероприятия, где смогут принять участие представители бизнеса.

Ранее делегация из Татарстана, которую возглавляет заместитель премьер-министра республики Олег Коробченко, прибыла в Беларусь и посетила ряд местных компаний.

Диана Соловьёва