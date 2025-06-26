Сегодня исполняется 81 год лидеру КПРФ Геннадию Зюганову

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Геннадий Зюганов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Герой Труда РФ Николай Харитонов:

— Уважаемый Геннадий Андреевич! Горячо и сердечно поздравляю Вас с днем рождения! В этот знаменательный день хочу выразить Вам свое глубочайшее уважение и искреннюю признательность за Вашу многолетнюю самоотверженную борьбу за идеалы социальной справедливости, права трудящихся, возрождение могущества нашей Родины. Ваша мудрость, несгибаемая принципиальность и преданность делу служат примером для всех нас и вдохновляют на новые свершения! Благодаря Вашему чуткому руководству КПРФ остается главной оппозиционной силой страны, голосом разума и надежды миллионов граждан. Пусть Ваши знания и опыт еще долгие годы служат на благо нашей партии и всего народа России. Желаю Вам крепчайшего здоровья, жизненных сил, бодрости духа, успехов во всех начинаниях! Пусть Вас всегда окружают забота близких и поддержка товарищей. С глубоким уважением и верой в наше общее дело, Николай Харитонов.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»