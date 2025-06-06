Из свежей почты

Арина Алферьева, 14 лет, эпилепсия, задержка психомоторного и речевого развития, требуется лечение. 251 447 руб.

После рождения у Арины обнаружили две кисты в мозге, возникли тяжелые приступы судорог. Дочке сделали несколько операций, но полностью удалить очаги эпиактивности в мозге не удалось. Позже имплантировали стимулятор блуждающего нерва, и приступов стало меньше. Арину лечат в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва). Дочка не говорит, не стоит и не ходит, сейчас вновь начались приступы эпилепсии. Нас ждут в ИМТ на обследование и коррекцию терапии, но средств для оплаты у меня нет. Анна Алферьева, Ростовская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «В результате лечения у Арины снизилась интенсивность приступов судорог, она смогла сидеть, переворачиваться, понимать речь. Нужно провести обследование и продолжить реабилитацию для коррекции двигательных нарушений, развития речи и мелкой моторики».

Федя Воропаев, 8 месяцев, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 165 940 руб.

Внимание! Цена лечения 203 940 руб. Телезрители ГТРК «Тула» соберут 38 тыс. руб.

Сын родился с деформированной головой: лоб низкий, макушка вытянута вверх, а затылок плоский. Московские нейрохирурги выявили у Феди асимметрию черепа. Чтобы искривленный череп не сдавил растущий мозг, надо срочно начать лечение ортопедическими шлемами. Но оплатить их изготовление нам не по силам — в семье двое детей, доходы скромные. Пожалуйста, помогите! Олеся Филимонова, Тульская область

Нейрохирург детского отделения НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Леонид Сатанин (Москва): «У Феди позиционная плагиоцефалия — деформация головы с уплощением в затылочной области слева и в лобной области справа. Необходимо лечение с применением краниальных ортезов (шлемов). В результате голова мальчика приобретет анатомически правильную форму, и Федя будет нормально расти и развиваться».

Слава Чулков, 6 лет, врожденная деформация обеих стоп, требуется хирургическое лечение. 159 775 руб.

Внимание! Цена лечения 278 775 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 80 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Владимир» соберут 39 тыс. руб.

Сын родился с множественными пороками, ему диагностировали редкое заболевание — синдром Мёбиуса. Левая стопа Славы была без большого пальца и подвернута внутрь, правая вывернута наружу. Помочь взялись ортопеды из Ярославля. Стопы удалось выпрямить, сын научился стоять, ходить с опорой. Но после тяжелой и долгой пневмонии Слава утерял все навыки, и у него произошел рецидив косолапости. Требуется комплексное лечение левой стопы, но оплатить его мы не в состоянии. Мария Чулкова, Владимирская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Мы проведем Славе курс этапных гипсований левой стопы по методу Понсети и операцию — перенос передней большеберцовой мышцы на третью клиновидную кость, медиальный и задний релизы».

Никита Попов, 15 лет, несовершенный остеогенез, требуется операция. 136 786 руб.

Внимание! Цена операции 514 786 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 350 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кубань» соберут 28 тыс. руб.

У Никиты несовершенный остеогенез — патологически хрупкие кости. С четырех лет благодаря Русфонду сына лечат в клинике GMS (Москва). В результате Никита смог жить обычной жизнью, даже занимался спортом. Но в периоды интенсивного роста из-за снижения плотности костей переломы возобновляются. В апреле сын упал на правую руку и получил оскольчатый перелом локтевого сустава со смещением. Нужна срочная операция в клинике GMS, и мы вновь просим вашей помощи в оплате. Милена Ненахова, Краснодарский край

Руководитель Центра травматологии и ортопедии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алексей Рыкунов: «Никите необходима срочная операция — репозиция костей правого локтевого сустава с установкой спиц. Без хирургического лечения кости могут срастись в неправильном положении, что приведет к невозможности пользоваться рукой».

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