С начала года на Кубани изъяли более 500 кг фальсифицированного масла

В Краснодарском крае с начала 2025 года во время внеплановых мероприятий специалисты изъяли из оборота 547 кг сливочного масла. Чаще всего изымается молочная и мясная продукция, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С начала года во время надзорных мероприятий из магазинов Краснодарского края изъяли 252,8 кг фальсифицированного сыра. Из оборота также изъято 356,3 кг колбасы.

В управлении Россельхознадзора уточнили, что вся продукция была полностью уничтожена.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что с начала года на Кубани изъяли более 130 т нелегальных морепродуктов. Также специалисты изъяли из незаконного оборота 837 кг икры и 202 кг других морепродуктов.

Алина Зорина