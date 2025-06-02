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С начала года на Кубани изъяли 130 кг нелегальных морепродуктов

В Краснодарском крае с начала 2025 года сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли из незаконного оборота более 130 кг нелегальной рыбной продукции. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

С января 2025 года во время оперативно-профилактических мероприятий специалисты изъяли из незаконного оборота 837 кг икры и 202 кг других морепродуктов. Кроме того, изъято более 150 т нелегальной алкогольной продукции.

На время проверки изъятая продукция помещается под ответственное хранение. Утилизация проводится по решению суда.

Алина Зорина

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