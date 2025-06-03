На улице Куйбышева перекрыли движение транспорта из-за ремонта трамвайных путей

В связи с производством работ по ремонту трамвайных путей в Петроградском районе Петербурга ввели дорожные ограничения в районе улицы Куйбышева и близлежащих локациях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ

Как сообщили в Государственной административно-технической инспекции, в частности, на срок до 7 июля движение окажется ограничено по улице Куйбышева — от Каменноостровского проспекта до Сампсониевского моста.

Помимо этого, на тот же срок закрыто движение по улице Куйбышева в направлении от Сампсониевского моста к улице Чапаева (до дома 32) и на перекрестке улиц Чапаева и Куйбышева.

Также до 15 июня закрывается сквозное движение по Петроградской набережной на пересечении с Сампсониевским мостом и улицей Куйбышева — в направлении от Пеньковой улицы к Пинскому переулку. Там возможен только правый поворот с Петроградской набережной на Сампсониевский мост.

Более того, с 16 по 28 июня проезд по Петроградской набережной в направлении от Пинского переулка к Пеньковой улице будет возможен только прямо по набережной без поворота на Сампсониевский мост и улицу Куйбышева. А в настоящий момент до 7 июля организовано двустороннее движение вместо одностороннего по Троицкой площади П.С. — от улицы Куйбышева до Петровской набережной.

ГАТИ просит водителей заранее планировать маршруты объезда с учетом действующих ограничений и обращать внимание на информационные щиты и временные дорожные знаки.

Ранее «Ъ-СПб» писал о новых дорожных ограничениях, которые начали действовать с новой недели в пяти районах Петербурга.

Андрей Цедрик