Дорожное движение по Заневскому проспекту будет ограничено до середины июня

В Красногвардейском районе Петербурга вступают в силу дорожные ограничения из-за прокладки газопровода. На срок с 4 по 15 июня они вводятся при движении по Заневскому проспекту — на участке от улицы Стахановцев до Малоохтинского проспекта, сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме этого, в Выборгском районе в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия с 4 по 6 июня для автомобилистов полностью закрывается движение по боковому проезду проспекта Тореза — от Рашетовой улицы до Дрезденской улицы (четная сторона). На тот же срок нельзя будет также проехать по Дрезденской улице в створе проспекта Тореза.

В ГАТИ напомнили, что в той же локации до 30 июня ограничено движение транспорта по проспекту Тореза — от площади Мужества до проспекта Энгельса, включая перекрестки и боковые проезды, а до 10 июня перекрыто движение по боковому проезду проспекта Тореза — от Манчестерской улицы до Светлановского проспекта (четная сторона).

Прежде «Ъ-СПб» писал о дорожных перекрытиях и ограничениях из-за ремонта трамвайных путей на улице Куйбышева в Петроградском районе Петербурга.

Андрей Цедрик