Новый сенатор от Тувы выбрал комитет в Совете федерации
Совет федерации наделил полномочиями сенатора Шолбана Кужугета — нового представителя законодательной власти Республики Тыва в верхней палате Федерального собрания. Решение было принято на сессии Совета федерации 4 июня.
Фото: Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
«Шолбан Кужугет включен в состав комитета СФ по социальной политике — в соответствии с заявлением сенатора»,— говорится также в сообщении пресс-службы Совета федерации.
Как писал «Ъ-Сибирь», верховный хурал Тувы избрал сенатором господина Кужугета 21 мая. 4 июня избирательная комиссия республики передала его мандат депутата верховного хурала Айдысу Куулару.