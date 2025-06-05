Новый сенатор от Тувы выбрал комитет в Совете федерации

Совет федерации наделил полномочиями сенатора Шолбана Кужугета — нового представителя законодательной власти Республики Тыва в верхней палате Федерального собрания. Решение было принято на сессии Совета федерации 4 июня.

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«Шолбан Кужугет включен в состав комитета СФ по социальной политике — в соответствии с заявлением сенатора»,— говорится также в сообщении пресс-службы Совета федерации.

Как писал «Ъ-Сибирь», верховный хурал Тувы избрал сенатором господина Кужугета 21 мая. 4 июня избирательная комиссия республики передала его мандат депутата верховного хурала Айдысу Куулару.

Валерий Лавский