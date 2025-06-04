Участник СВО стал депутатом парламента Тувы вместо избранного сенатора

Мандат депутата верховного хурала Республики Тыва, ставший вакантным после избрания сенатором Шолбана Кужугета, передан участнику СВО Айдысу Куулару. Об этом сообщила избирательная комиссия региона.

«Передать вакантный мандат депутата верховного хурала (парламента) Республики Тыва четвертого созыва зарегистрированному кандидату… из республиканского списка кандидатов, выдвинутого тувинским региональным отделением всероссийской политической партии «Единая Россия», Куулару Айдысу Леонидовичу (№1, территориальная группа № 6)»,— говорится в решении избиркома от 4 июня.

Как писал «Ъ-Сибирь», Шолбан Кужугет был избран членом Совета федерации от законодательной власти республики 21 мая.

Айдыс Куулар окончил Республиканский медицинский колледж. Служил фельдшером медицинского взвода 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. В настоящее время возглавляет общественную организацию военнослужащих «Черный барс». По данным правительства региона, господин Куулар принимал участие в специальной военной операции с самого ее начала.

Александра Стрелкова, Валерий Лавский