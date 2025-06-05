Два дома и автомобиль повредило обломками БПЛА в Ростовской области

В результате падения обломков БПЛА в ночь на 5 июня в хуторе Сулин Миллеровского района Ростовской области повреждения получили два частных дома и автомобиль. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По информации главы региона, в одном доме частично разрушена кровля, в другом — разбиты окна, порваны электропровода, разрушен сарай, а также разбит автомобиль. Также загорелась легковая машина, припаркованная у магазина.

Как сообщили оперативные службы, никто из людей не пострадал.