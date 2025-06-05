СИМы города берут

На фоне роста популярности средств индивидуальной мобильности (СИМ) в облцентрах Черноземья фиксируется увеличение числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с их участием. Наибольшее их число в 2024 году зафиксировано в Воронеже — 61 авария против 19 в 2023-м. В региональных управлениях МВД отмечают, что проблема «приобретает системный характер», несмотря на усилия по профилактике нарушений правил дорожного движения со стороны водителей СИМ.

Среди нарушений с участием СИМ лидируют неправильное расположение транспорта на проезжей части, несоблюдение очередности проезда, нарушения при движении задним ходом

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным региональных управлений МВД, в 2024 году в шести облцентрах Черноземья зарегистрировано 166 ДТП с участием СИМ, в результате 157 человек получили различные травмы, двое скончались. Некоторые города фиксируют значительный рост таких происшествий по сравнению с 2023 годом и отмечают увеличение первых показателей 2025-го по сравнению с 2024-м.

Так, в Воронеже за 2023 год произошло 19 ДТП с участием пользователей СИМ, в результате которых 23 человека, в том числе 11 несовершеннолетних, получили травмы. В 2024 году зарегистрировано 61 ДТП — показатель увеличился более чем в три раза по сравнению с 2023-м. Травмы получили 62 человека, в том числе 20 детей. В первом квартале 2025 года зафиксировано уже 14 ДТП с СИМ, тогда как за аналогичный период прошлого года был зарегистрирован лишь один подобный инцидент. В результате происшествий текущего года 14 человек получили травмы, один погиб (водитель мотовелосипеда), пятеро из числа пострадавших — несовершеннолетние.

На втором месте по числу ДТП в 2024 году из облцентров Черноземья — Тамбов. В 2024 году в Тамбове зафиксированы 45 ДТП с участием СИМ, из которых 31 инцидент завершился травмированием людей (в том числе девять несовершеннолетних), один — с летальным исходом. По данным госавтоинспекции, основные виды аварий включали столкновения транспортных средств (17 случаев), опрокидывания (12), а также наезды на препятствия, включая припаркованные автомобили (11). В числе прочего зафиксированы три наезда на пешеходов, один на велосипедиста и один — на животное. В первом квартале 2025 года в Тамбове зарегистрировано семь ДТП с водителями СИМ, шесть человек получили травмы.

На третьем месте Липецк — здесь в 2024 году зафиксировано 35 ДТП с СИМ, в результате которых 40 человек получили травмы различной степени тяжести. За пять месяцев 2025 года произошло еще семь аналогичных происшествий, пострадали восемь человек. В Курске, по данным регионального УМВД, за 2024 год зарегистрировано 18 ДТП с электросамокатами. Один человек погиб и 17 получили травмы различной степени тяжести. В первом квартале 2025 года зафиксировано уже два аналогичных происшествия, в которых пострадали два человека.

По данным пресс-службы УМВД по Орловской области, в 2023 году в Орле зарегистрированы три ДТП с участием электросамокатов и других аналогичных средств, в результате которых пострадали три человека. В 2024 году число инцидентов возросло более чем в два раза — до семи случаев, при этом травмы получили семь человек, из них трое — несовершеннолетние. В первом квартале 2025 года, по данным ведомства, аварии с водителями СИМ зафиксированы не были.

В Белгороде в 2024 году и в первом квартале 2025-го не было зарегистрировано ни одного ДТП с СИМ. В первом квартале 2025 года в результате работы полиции к административной ответственности привлечены 89 человек. Среди правонарушений — пересечение проезжей части по пешеходному переходу без спешивания, а также несоблюдение требований к средствам индивидуальной мобильности.

Причины происшествий, по данным полиции, чаще всего связаны с нарушениями ПДД водителями СИМ: например, в Тамбовской области это 45 из 75 случаев. Среди нарушений лидируют неправильное расположение транспорта на проезжей части, несоблюдение очередности проезда, нарушения при движении задним ходом. Также устанавливались нарушения при перестроении, несоблюдение дистанции и скоростного режима. Фиксировались и факты управления СИМ лицами без соответствующих прав (управление самокатом с превышением допустимой мощности двигателя в 0,25 кВт без прав категории «М» запрещено.— „Ъ“).

Один из крупных операторов проката электросамокатов в стране — кикшеринговый сервис Whoosh (представлен в Воронеже и Липецке) — объявил о системных мерах по повышению безопасности пользователей. Максимальная технически допустимая скорость на самокатах компании составляет 20 км/ч, при этом в зонах с повышенной пешеходной нагрузкой — парках, скверах, зонах отдыха и на территориях без соответствующей транспортной инфраструктуры — скорость автоматически снижается до 15 или 10 км/ч, а в ряде случаев движение полностью блокируется и самокат необходимо везти пешком. Также в целях безопасности к поездкам не допускаются подростки младше 16 лет. У пользователей в возрасте 16–17 лет подтверждение возраста осуществляется через банковский ID, и для них действует скоростное ограничение в 16 км/ч.

В прошлом году в Воронеже было зафиксировано 1790 случаев нарушений правил использования СИМ, в Липецке — 1477. По данным сервиса, 99% поездок проходят без нарушений, при этом доля инцидентов, включая не только ДТП, но и незначительные происшествия (например, падения при съезде с бордюра), не превышает 1% от общего количества поездок.

По мнению экспертов, уменьшить число аварий с СИМ можно лишь с помощью жестких ограничений. «Мы можем привести примеры прогрессивных городов России, которые заботятся о своих людях. Это, в первую очередь, Санкт-Петербург — центр города, где уже введен запрет на использование самокатов. К этому опыту присоединилась Казань. В Перми также действует жесткая позиция городской администрации — такие решения невозможно реализовать без поддержки органов власти. В этих городах теперь запрещены парковки СИМ в ряде районов»,— отметила председатель общественной палаты Воронежской области Наталия Хван, выступая в конце прошлой недели на воронежском архитектурном форуме «Зодчество ВРН».

«Сейчас мы находимся на этапе формирования нормативной базы. На федеральном уровне подготовлена дорожная карта мероприятий по обеспечению транспортной безопасности, в которую входят и вопросы, связанные с использованием СИМ. На ее основе в Воронежской области разрабатывается соответствующее распоряжение, которое определит стратегию регулирования и развития этой сферы до 2030 года»,— отметил начальник управления транспорта мэрии Воронежа Максим Захаров.

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Анна Швечикова