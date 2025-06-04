Пластмассовый мир треснул

Россия не согласна с целым рядом положений глобального соглашения о борьбе с загрязнением пластиком, которое готовится на площадке ООН,— об этом 4 июня заявили представители Минприроды. Новый этап международных переговоров стартует в Женеве уже в августе, и Минприроды считает, что его участники преследуют не только природоохранные, но и экономические интересы. Ведомство утверждает, что предложения Евросоюза о запрете ряда пластиков способны разрушить производственные цепочки целого ряда стран, и упрекает западных партнеров в том, что они лицемерно «экспортируют свои пластмассовые отходы в развивающиеся страны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В августе состоится пятая сессия Межправительственного переговорного комитета ООН по вопросу разработки Глобального договора по борьбе с загрязнением пластиком. Организаторы рассчитывают, что это будет финальное обсуждение, на котором участники одобрят итоговый документ. Однако предыдущий раунд переговоров в марте 2025 года продемонстрировал серьезные разногласия между странами. Об этом 4 июня заявил руководитель представительства Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в РФ Владимир Мошкало в Общественной палате во время обсуждения проблемы утилизации пластика.

Глобальный договор по борьбе с загрязнением пластиком — международное юридически обязательное соглашение, которое разрабатывается под эгидой ООН с 2022 года. Цель договора — решить проблему загрязнения пластиком на всех этапах жизненного цикла пластика — от проектирования и производства до утилизации и удаления отходов.

Господин Мошкало напомнил, что пластик начали использовать в быту с 1950-х годов и за это время было произведено 10 млрд тонн полимерного материала. Он привел актуальные данные ЮНЕП: «Ожидается, что в этом году в мире будет потреблено 516 млн тонн пластика. А к 2060 году, если все будет продолжаться как сейчас, потребление пластика будет составлять более 1,2 млрд тонн».

По словам эксперта, ежегодно более 11 млн тонн пластика попадает в водные экосистемы, а 13 млн тонн скапливается в почве. «Только 21% пластика подлежит экономически выгодной переработке, и только 9% всего производимого пластика перерабатывается,— подчеркнул он.— Значит, всего порядка 9 млрд тонн было переработано (за время его активного использования человечеством.— “Ъ”)».

Глобальная конвенция призвана решить эту проблему, но переговорщики столкнулись с рядом противоречий, рассказал Владимир Мошкало:

«Одни государства считают, что в конвенции должен быть учтен весь жизненный цикл пластика. Другие хотят больше уделить внимание переработке и повторному использованию. И, конечно, открыт вопрос финансирования».

Заместитель начальника отдела международных конвенций Минприроды Дмитрий Корнилов, участвующий в переговорах, представил позицию России. Он заявил, что концепция договора строится на позиции Евросоюза, при которой «нужно бороться не только с самим загрязнением, но и с первопричиной — то есть с самим пластиком». По его словам, в действующем проекте договора определены несколько групп обязательств для государств. «Меры нижнего порядка» предусматривают совершенствование управления отходами из пластмасс — их переработку и возвращение в повторный оборот, а также ликвидацию накопленного мусора и предотвращение попадания отходов в окружающую среду на всех стадиях существования пластика.

«Меры верхнего порядка» предполагают глобальное сокращение производства пластмасс и химических веществ, используемых в его производстве. «Они насчитали 16 тыс. таких веществ. Их предлагается вывести из производственного оборота, то есть снести все производственные цепочки,— возмутился господин Корнилов.— Для РФ, как и для других стран—производителей пластмасс, весь этот блок является неприемлемым. Такими мерами полностью убивается нефтехимическая промышленность». Чиновник заявил, что «западники не учитывают социально-экономическую роль пластмасс» и «не принимают во внимание, что во многих странах они необходимы для экономики».

Представитель Минприроды резюмировал, что «концепция ЕС носит политический, а не экологический оттенок». По его словам, Россия при обсуждении договора старается «не трогать химические вещества вообще». Если же их придется упоминать в тексте, то представители РФ «готовы пойти только на регулирование национального уровня». Вместо этого Минприроды предлагает обратить внимание на положения о Расширенной ответственности производителя (РОП), подходы которой «активно развиваются в рамках мусорной реформы, начавшейся в 2019 году».

Расширенная ответственность производителей — подход, при котором изготовители и импортеры товаров и упаковки обязаны обеспечить их утилизацию или заплатить экологический сбор. При этом утилизация считается выполненной только в случае использования отходов для производства новых товаров, вторичного сырья или полезных компонентов, указанных в специальном перечне. Предполагается, что это сделает невыгодным производство неперерабатываемой упаковки, так как «загрязнитель» обязан уплатить большой экологический сбор.

Также Россия намерена внести в конвенцию «запрет на экспорт пластика из развитых стран в развивающиеся». Такой запрет «абсолютно невыгоден западникам, потому что они выталкивают свои отходы во внешний контур. Мы хотим прекратить это»,— заключил господин Корнилов. Статистику экспорта пластиковых отходов странами—оппонентами России привел статс-секретарь Национального комитета Десятилетия ООН по восстановлению экосистем Вадим Петров. «Экспорт из Великобритании в Турцию увеличивается — за прошлый год это уже 12,9 млн кг отходов. В Индонезию отправили 5 млн кг — из них 3,2 млн не подлежат утилизации. Евросоюз вывозил 39 млн кг в 2021 году, а сейчас уже 80 млн кг».

По мнению господина Петрова, европейская сторона «при составлении конвенции действительно больше ориентируется на политические и экономические моменты, а не на проблемы экологии».

Он тоже упомянул о важности замкнутого цикла производства и РОП, но добавил, что сейчас в России с этим «не все идеально». «У нас отсутствует тонкая регулировка, но перспективы большие,— заверил он.— Нужно максимально аккумулировать средства, чтобы раздельно накапливать отходы и формировать простые и понятные принципы включения пластика в экономику замкнутого цикла».

Полина Ячменникова