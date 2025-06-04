Влияние на неокрепшее сознание

Государственное собрание (парламент) Башкирии и депутат от «Единой России» (ЕР) Динар Гильмутдинов внесли в Госдуму поправки, запрещающие иностранным агентам учреждать СМИ и юридические лица в целях производства и распространения информационной продукции для несовершеннолетних. В нижней палате к инициативе отнеслись с интересом, однако эксперт напоминает, что действующее законодательство не требует указывать возраст аудитории при регистрации СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Авторы предлагают внести изменения в базовый закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Уже сейчас, согласно ст. 11 этого документа, иноагентам нельзя производить продукцию для несовершеннолетних. Однако башкирские депутаты предлагают запретить им еще и учреждать юридические лица и средства массовой информации «в целях производства и (или) распространения указанной продукции». Деятельность уже существующих СМИ, созданных иноагентами, предлагается приостанавливать в судебном порядке. Избежать санкции они смогут в случае, если учредителей исключат из реестра Минюста в течение 180 дней со дня вступления запрета в силу.

Обычно разработкой и внесением поправок к законодательству об иноагентах занимаются депутаты из комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России под председательством Василия Пискарева (ЕР). Господин Пискарев отнесся к идее башкирских коллег с интересом. «Любая инициатива в защиту детей, нашего молодого поколения заслуживает уважения и пристального внимания»,— заявил он “Ъ”, добавив, что законопроект будет «обязательно рассмотрен в соответствии с регламентом».

Ранее в Telegram-канале Василий Пискарев рассказал о том, что депутаты направили в Генпрокуратуру материалы в связи с попытками иноагентов манипулировать детским сознанием с помощью распространения роликов, где «деструктивная и откровенно лживая информация о нашей стране подается от лица персонажа с использованием архетипа животного».

Старший преподаватель Западного филиала РАНХиГС Алексей Елаев напоминает, что закон «О СМИ» не предполагает деления изданий по возрасту аудитории.

В случае принятия башкирской инициативы отказать иноагенту в регистрации СМИ можно будет только в ситуации, когда он прямо укажет на то, что производство рассчитано на несовершеннолетних, обращает внимание эксперт.

Аналогичным образом, по его словам, отказать в регистрации юрлица можно будет только в том случае, если производство информационной продукции для детей будет фигурировать в учредительных документах, поскольку ОКВЭД такой классификации тоже не содержит.

«Законопроект содержит положение о приостановке деятельности СМИ с такими видами деятельности, если в течение 180 дней со дня вступления в силу закона статус иноагента не был прекращен. Это означает, что детским СМИ, учрежденным иноагентами, надо будет или перепрофилироваться, или поменять учредителей. Что делать, если учредителя признали иноагентом уже в период действия закона, не сообщается, но, скорее всего, последствия будут те же»,— отмечает юрист.

Напомним, действующее законодательство уже содержит ряд норм, ограничивающих влияние иноагентов на детей и молодежь. В частности, им запрещено заниматься любой просветительской и образовательной деятельностью, производить информационную продукцию для детей и даже заниматься профилактикой безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Общий же список ограничений для иноагентов обширен — от запрета распространять информацию без специальной маркировки до блокировки участия в выборах всех уровней.

В конце прошлого года Дума приняла одну из самых значимых новелл в этой области, обязав иноагентов открывать рублевые спецсчета для зачисления творческих гонораров, а также доходов от продажи недвижимого имущества и транспортных средств, сдачи их в аренду, процентов по вкладам. Распоряжаться этими средствами иноагенты могут лишь в случае исключения из реестра иноагентов. По решению суда «в иных случаях, установленных правительством», деньги могут быть зачислены в бюджет.

Ксения Веретенникова