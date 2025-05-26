Страшнее Шрека зверя нет

В Госдуме снова задумались о том, как уберечь детей от деструктивного контента. Эту тему депутаты обсудили 26 мая на круглом столе с представителями профильных министерств, общественных организаций и вузов. Перебрав множество примеров — от «кукол в гробах» до «персонажей с изъянами» вроде Шрека, участники дискуссии пришли к выводу, что мало запретить деструктивный контент — нужно еще и создавать конструктивный. Но с этим, как выяснилось, есть проблемы, да и отказываться от запретов пока никто не собирается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фигура Шрека в фойе московского кинотеатра «Октябрь»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фигура Шрека в фойе московского кинотеатра «Октябрь»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Организаторами круглого стола «Диалог во имя защиты: как уберечь детей от деструктивного влияния» выступили думский комитет по развитию гражданского общества и фракция «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). Ее лидер Сергей Миронов сразу обозначил важность проблемы, напомнив, что «против России ведется гибридная война», а известная мудрость гласит: хочешь победить врага — воспитай его детей. «И, к сожалению, воспитанием наших детей очень активно занимаются "оттуда"»,— посетовал партиец.

О примерах «воспитания оттуда» охотно рассказали другие депутаты. Так, глава комитета по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия», ЕР) заявил, что его коллег особенно волнует проблема жестоких видеоигр и лудомании, поэтому единороссы в ближайшее время внесут поправки, кратно увеличивающие штрафы за рекламу нелегальных казино. Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников (ЕР), выразил мнение, что запрет деструктивных видеоигр проблему не решит и необходимо создавать свои, конструктивные: «У нас много талантливых разработчиков, и государство должно их поддерживать». А глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) отметил важность разъяснительной работы:

«У молодежи складывается впечатление, что можно ничего не делать, стать блогером и собирать "лайки". Этот шаблон нужно разрушать. Такие специалисты нам не нужны, это паразиты на теле общества».

Председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова (СРЗП) сообщила, что в 2024 году Роскомнадзор заблокировал 116 тыс. групп с детской порнографией, 30 тыс. групп о детском суициде и 48 тыс.— с призывами к экстремизму и терроризму. Но есть контент, который не подпадает под такие критерии и не блокируется, посетовала депутат, в качестве примера показав картинку с предложением продать ребенка на органы и купить Mercedes. А видеоигры, сокрушалась депутат, мало того что деструктивные, но иногда еще и русофобские: так, в одном из сюжетов игры Call of duty «предлагается прийти в "Крокус" и доубивать тех, кого не убили террористы». В целом же, по мнению главы комитета, давно прослеживается печальная тенденция, когда образ доброго героя меркнет, а на смену ему приходят персонажи вроде Шрека — вроде неплохой, но с внешними и внутренними изъянами. Отдельно Яна Лантратова упомянула «кукол в гробах», которых производит корпорация Mattel, известная тем, что «предложила миру первую трансгендерную игрушку и направляла деньги ВСУ».

Тему неправильных героев решительно поддержал первый зампред комитета по культуре Дмитрий Певцов («Новые люди»), обнаруживший таковых даже в популярном отечественном кино. Например, он призвал не водить детей на современные сказки, начиная с «токсичного "Чебурашки"». Ничем не лучше, по мнению актера, и другой хит кинопроката «Финист. Первый богатырь»: «Главный герой — придурок, самовлюбленный петух или фазан, который не меняется на протяжении всего фильма. Другой герой три раза предает своего друга — и ничего не происходит, они остаются друзьями. Баба Яга сексуально озабочена своей молодостью, других проблем у нее нет». Минкульт же, по словам господина Певцова, равнодушно выдает прокатные удостоверения, в то время как «цензура в кино необходима».

Замминистра юстиции Олег Свириденко, в свою очередь, обратил внимание собравшихся на уже готовый список «врагов» — реестр иноагентов, где «нет ни одного рабочего», зато есть целое «правительство в изгнании, точнее, в убегании».

Также в этом списке «великолепные музыканты», блогеры и другие, напомнил чиновник: «Вся эта элита, которая была в определенное время в стране, была ориентирована на нашу молодежь. Мы будем выявлять иноагентов, а они будут появляться в другом качестве, если мы не будем работать с мягкой силой».

Ну а главный аналитик Российской академии образования Роман Силантьев вернулся к другой, более привычной силе, призвав не бояться пользоваться запретами, поскольку «это быстро, дешево и эффективно». В пример он привел секту «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), численность которой после ее запрета уменьшилась вдвое. Далее на очереди, по прикидкам господина Силантьева, «движение сатанистов», которые «совершают теракты и убийства, собирают деньги ВСУ», и ваххабизм. Он также выразил надежду, что Дума поможет в борьбе с инфоцыганами и лжепсихологами, которые не только мошенничают, но и «массово разрушают семьи или не дают этим семьям создаваться».

Яна Лантратова пообещала передать все прозвучавшие предложения в рабочую группу по законодательной реализации госполитики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовных ценностей (ее возглавляет вице-спикер Госдумы единоросс Анна Кузнецова).

Ксения Веретенникова