Путин поддержал распространение СЭЗ на всю Курскую область

Президент Владимир Путин поддержал инициативу о распространении режима свободной экономической зоны (СЭЗ) на всю Курскую область и пообещал обсудить этот вопрос с правительством РФ. Это следует из сообщения региональной корпорации развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин заявил, что лично ему эта идея нравится

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин заявил, что лично ему эта идея нравится

Фото: пресс-служба президента РФ

Во время вчерашнего визита в область глава государства рассказал, что ему лично эта идея нравится, но в кабмине опасаются, что представители бизнеса начнут регистрироваться в безопасных районах Курской области и пользоваться льготами «со всей страны».

Статус участника СЭЗ позволяет применить пониженные страховые взносы в 7,6% вместо 30%, освобождает от налогов на имущество и землю, а также предоставляет льготы по налогу на прибыль.

В марте сообщалось, что Курские власти работают над тем, чтобы СЭЗ распространялась не только на приграничные муниципалитеты, но и на весь регион. В федеральный центр был направлен перечень из 40 потенциальных инвестпроектов на 295 млрд руб. в сумме.

Подробнее о механизме СЭЗ в макрорегионе читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова