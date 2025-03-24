Действие СЭЗ расширили на три муниципалитета Курской области

Правительство РФ распространило действие преференциального режима свободной экономической зоны (СЭЗ) на территорию еще трех муниципалитетов Курской области. Об этом сообщили в облправительстве. Теперь льготами смогут воспользоваться предприятия Льгова, Льговского и Большесолдатского районов.

С таким предложением выступил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. До этого режим СЭЗ действовал для предприятий из приграничных Беловского, Глушковского, Кореневского, Рыльского, Суджанского, Хомутовского районов.

Курские власти работают над тем, чтобы СЭЗ распространялась на весь регион. В федеральный центр направили перечень из 40 потенциальных инвестпроектов на 295 млрд руб. в сумме. В правительстве региона считают, что в случае их реализации удастся создать 3 тыс. рабочих мест и получить 15,4 млрд руб. налогов в облбюджет до 2030 года.

В облправительстве напомнили, что статус участника СЭЗ позволяет применить пониженные страховые взносы в 7,6% вместо 30%, освобождает от налогов на имущество и землю, а также предоставляет льготы по налогу на прибыль.

В январе правительство РФ расширило режим СЭЗ на «ряд территорий» в Белгородском районе и Шебекинском округе Белгородской области. Какие именно территории вошли в состав СЭЗ, не раскрывалось.

Подробнее о механизме СЭЗ читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Вход свободный».

Егор Якимов