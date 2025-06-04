Путин поговорил по телефону с папой Львом XIV

Президент России Владимир Путин созвонился с папой римским Львом XIV, сообщила пресс-служба Кремля. Это первый разговор российского президента с 267-м понтификом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба президента РФ Фото: Пресс-служба президента РФ

Господин Путин рассказал папе римскому об эскалации «киевским режимом» конфликта на Украине, включая удары ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры России. Он также выразил признательность Ватикану за готовность содействовать урегулированию кризиса. Президент подтвердил заинтересованность России в достижении мира на Украине дипломатическим путем.

Владимир Путин проинформировал понтифика о достигнутых в Стамбуле договоренностях. В частности, о готовящемся обмене пленными и телами погибших. Российская сторона, заверил господин Путин, делает все возможное для воссоединения детей с родственниками.

Обе стороны намерены продолжать контакты и в рамках урегулирования ситуации вокруг Украинской православной церкви (УПЦ). Владимир Путин выразил надежду, что Ватикан будет активно выступать за свободу вероисповедания на Украине и противостоять ликвидации УПЦ.