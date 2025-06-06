К читателям газеты «Коммерсантъ»

Праздник Курбан-байрам

Дорогие россияне, единоверцы, братья и сестры!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Главный Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сегодня почти два миллиарда мусульман в мире празднуют благословенный, праздник жертвоприношения и милосердия — Курбан-байрам, знаменующий завершение паломничества к древним исламским святыням. Накануне, как и ежегодно, миллионы людей разных национальностей, социального статуса и достатка, разных возрастов и рас, следуя предписанию Творца, вознесли молитвы у горы Арафат. Сегодня молитвы звучат по всему миру, ибо: «На людей пред Аллахом возложена обязанность совершить паломничество к Дому [Каабе]. Но лишь на тех, кто в состоянии это сделать. Кто отвергнет милость и блага Господни, то, поистине, Аллах превыше всяких нужд любого из миров» (Св. Коран, 3:97).

Все обряды хаджа, как и жертвоприношение Курбан,— это напоминание об испытаниях веры пророка Авраама-Ибрахима, в память и в назидание всем последующим поколениям. Эти ритуалы совершаются только во славу Всевышнего Творца.

Вся человеческая жизнь — это мир испытаний. В Коране сказано: «Воистину, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся» (Св. Коран, 2:155–156). Наша благословенная религия учит и поддерживает нас, в дни праздников и в будни помогает избежать ошибок и потерь на этом пути, избежать жестокости и бессердечия, к которым ведет безверие.

Миновали торжества главного праздника народов нашей Родины. Великая Победа светла и свята, ибо освещена светом нашей памяти, которая не дает нам допустить возрождения мрака и ужасов, которые несет фашизм. И с не меньшим трепетом и гордостью в Год защитника Отечества мы готовимся к мероприятиям, которые пройдут через две недели в честь наших отцов и дедов, тех, кто на Красной площади бросил в ноги народу-победителю штандарты и флаги поверженного врага (речь идет о 80-летии Парада Победы 24 июня 1945 года.— “Ъ”).

Все меньше в живых тех, кто застал День Великой Победы в 1945 году. Детство и юность нашего поколения прошли под песни отцов и дедов, победивших фашизм в Великую Отечественную. Наши дети и внуки сегодня на передовой в борьбе с пытающимся поднять голову нацизмом. У каждого поколения свои песни; современные россияне чтут завет: уберечь мир для всего мира, беречь жизнь во имя продолжения жизни. Быть победителем почетно и ответственно. Сегодняшние защитники светлого мира противостоят мраку фашизма и нацизма. Наша память освящена светом божественных заповедей. Курбан-байрам, наша благословенная религия Единобожия Ислам учат чтить высочайшую ценность мира, дорожить Божественным даром жизни. Мусульмане многонациональной и многорелигиозной России исполняют заветы предков.

В этом году среди 25 тысяч наших соотечественников пять тысяч человек совершают хадж по благотворительным путевкам. Это участники специальной военной операции, их близкие родственники, волонтеры, помогающие в зоне СВО, и имамы, которые окормляют военнослужащих. Мы молим Аллаха, чтобы они, исполнив все обряды хаджа, благополучно вернулись домой, а их хадж и все их мольбы были приняты Всевышним.

В праздник Курбан-байрам мы помним жертвенность наших воинов, чтим память всех, кто защищал и защищает мир от порабощения, от запрещенной Создателем идеологии превосходства одних народов над другими.

В дни праздника поздравляю мусульман и молю Всевышнего даровать всем нам мир и радость, счастье и здоровье, успех и благополучие, милость и благоденствие. Светлый праздник Курбан-байрам, напоминая о подвиге веры и доверия Всевышнему, учит нас неустанному нравственному совершенствованию. И да ниспошлет на Землю Всевышний Аллах мир и благоволение! С праздником вас, дорогие братья и сестры, уважаемые соотечественники, дорогие друзья, соседи, люди доброй воли и намерений!

Главный Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин, председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России