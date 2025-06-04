Глава «Аэрофлота» рассказал о летнем росте цен на авиабилеты

В 2025 году тарифы будут меняться в пределах инфляции, сообщил «Ъ» глава «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) Сергей Александровский. Летом из-за высокого спроса цены на авиабилеты могут немного повыситься, добавил он. При этом для авиакомпаний, пояснил господин Александровский, это скорее положительный момент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Естественно, что тарифы чуть увеличиваются. И для нас это тот короткий период, для всех авиакомпаний, когда мы можем что-то заработать и компенсировать убыточные периоды низкого сезона, первого и четвертого квартала»,— отметил глава «Аэрофлота».

По его словам, в течение трех-четырех месяцев, когда все отдыхают, «Аэрофлот» работает и старается «заработать для того, чтобы можно было эффективно профинансировать поддержание летной годности на следующий сезон, на выполнение форм технического обслуживания».

Подробнее читайте в заметке, которая выйдет на сайте и в газете «Ъ» позднее.