Глава «Аэрофлота» рассказал о летнем росте цен на авиабилеты
В 2025 году тарифы будут меняться в пределах инфляции, сообщил «Ъ» глава «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) Сергей Александровский. Летом из-за высокого спроса цены на авиабилеты могут немного повыситься, добавил он. При этом для авиакомпаний, пояснил господин Александровский, это скорее положительный момент.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Естественно, что тарифы чуть увеличиваются. И для нас это тот короткий период, для всех авиакомпаний, когда мы можем что-то заработать и компенсировать убыточные периоды низкого сезона, первого и четвертого квартала»,— отметил глава «Аэрофлота».
По его словам, в течение трех-четырех месяцев, когда все отдыхают, «Аэрофлот» работает и старается «заработать для того, чтобы можно было эффективно профинансировать поддержание летной годности на следующий сезон, на выполнение форм технического обслуживания».
Подробнее читайте в заметке, которая выйдет на сайте и в газете «Ъ» позднее.