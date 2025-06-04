Кучеров признан лучшим хоккеистом сезона НХЛ по версии игроков

Российский форвард клуба «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров стал обладателем «Тед Линдсей Эворд» — награды, вручаемой лучшему хоккеисту регулярного чемпионата по версии профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Кучеров

Фото: Gareth Patterson / AP Никита Кучеров

Фото: Gareth Patterson / AP

В завершившемся регулярном чемпионате Кучеров возглавил список бомбардиров. За 78 матчей нападающий набрал 121 очко (37 голов + 84 передачи). Он получил «Тед Линдсей Эворд» во второй раз в карьере, в первый раз он стал обладателем награды в 2019 году.

Помимо Кучерова на приз претендовали хоккеисты команды «Колорадо Эвеланш» — нападающий Нейтан Маккинон и защитник Кейл Макар. На счету Маккинона, занявшего второе место в гонке бомбардиров, 116 результативных баллов (32+84) в 79 встречах. Макар записал в свой актив 92 очка (30+62) в 80 играх.

«Тед Линдсей Эворд» вручается с 1971 года. Кроме Кучерова из российских хоккеистов его обладателями становились Сергей Федоров (1994), Александр Овечкин (2008, 2009, 2010) и Евгений Малкин (2012).

Никита Кучеров является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе «Тампы». Он трижды становился лучшим бомбардиром регулярных чемпионатов НХЛ (2018/19, 2023/24, 2024/2025). Также Кучеров является обладателем «Харт Трофи» (2019) — приза, вручаемого самому ценному игроку сезона.

Таисия Орлова