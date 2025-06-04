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18 российских фехтовальщиков получили нейтральный статус

Международная федерация фехтования (FIE) выдала нейтральный статус 18 российским спортсменам. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Сообщается, что нейтральный статус для участия в соревнованиях получили Виталина Анащенкова (рапира), Егор Балок, Матвей Бирюков, Вероника Булукова, Александр Иванников, Полина Калинина, Алина Королева, Михаил Хлебников, Злата Шапошникова, Глеб Южаков (все — сабля), Михаил Белозеров, Павел Бузинов, Анна Гзюнова, Мария Долгополова, Лина Кашенцева, София Короева, Кирилл Онищук и Ростислав Рустамнов (все — шпага). Также FIE выдала статус тренерам — Дмитрию Родионову, Максиму Ганову и Сергею Довгошее.

В марте 2022 года российские спортсмены были отстранены от участия в международных турнирах, проходящих под эгидой FIE. Через год организация разрешила им соревноваться под нейтральным статусом, однако его не получили многие спортсмены, в том числе олимпийские чемпионки Софья Великая и Софья Позднякова. В марте 2025 года FIE предоставила нейтральный статус 23 российским юниорам, а в мае до международных турниров были допущены и взрослые спортсмены. Первым соревнованием, в котором смогут принять участие россияне, станет чемпионат Европы. Он пройдет в Генуе с 14 по 19 июня.

Таисия Орлова

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