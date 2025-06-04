Следователя довели до суицида

Кассационная инстанция изменила приговор троим жителям Краснодара по делу о вымогательстве и доведении до самоубийства следователя краевого управления Следственного комитета России (СКР). В свободное от службы время тот брался решать вопросы для бизнесменов, но из-за провала во всех начинаниях ему предъявили претензии на 28,5 млн руб. Суд первой инстанции счел, что преступление было совершено группой лиц, кассация исключила этот квалифицирующий признак. В итоге срок каждому осужденному снижен на год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, 4-й кассационный суд общей юрисдикции (4-й КСОЮ, Краснодар) рассмотрел жалобу осужденных Андрея Аксенова, Сергея Гончарова и Евгения Ещенко, которые признаны виновными в уголовном деле о самоубийстве сотрудника краснодарского следственного управления СКР. Ранее Прикубанский райсуд Краснодара признал подсудимых Андрея Аксенова и Сергея Гончарова виновными в особо крупном вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ), подсудимый Евгений Ещенко осужден за вымогательство в крупном размере (ч. 2 ст. 163 УК РФ). Также суд первой инстанции счел доказанной вину всех троих фигурантов в доведении потерпевшего до самоубийства (ч. 1 ст. 110 УК РФ).

Решением кассационного суда приговор в основной части оставлен без изменений, однако срок наказания, назначенный каждому из фигурантов, снижен на один год.

В итоге осужденные Андрей Аксенов и Сергей Гончаров пробудут в колонии строгого режима по 11 лет, осужденный Евгений Ещенко — 7 лет в колонии общего режима. Кроме того, кассация отменила наказание в виде штрафа в сумме от 250 тыс. до 500 тыс. руб. Причиной смягчения приговора стало исключение из обвинения в доведении до самоубийства квалифицирующего признака о совершении преступления группой лиц. Коллегия 4-го КСОЮ пришла к выводу, что каждый из осужденных, оказывая психологическое давление на потерпевшего, действовал самостоятельно и не знал о претензиях других лиц.

Приговором установлено, что следователь следственного управления СКР по Краснодарскому краю во внеслужебное время общался с предпринимателями Сергеем Гончаровым и Андреем Аксеновым. Ранее Сергей Гончаров предложил фирме Андрея Аксенова «ДСО “Парнас”» войти в проект демонтажа Сакского химического завода в Крыму. Андрей Аксенов, по его словам, начал действовать, чтобы выиграть тендер, но вскоре понял, что, несмотря на затраченные средства, решение вопроса затягивается. В этот момент в ситуацию вмешался приятель Сергея Гончарова — следователь СКР, который сообщил, что «в Москве у него есть серьезные люди». Однако вопрос не решился и после вмешательства следователя.

Как впоследствии рассказала жена потерпевшего, в конце 2020 года Андрей Аксенов поставил условие: «Либо ты обеспечиваешь тендер для моей компании, либо возвращаешь деньги, которые я передал друзьям твоего Гончарова».

За этим последовали взаимные претензии, и 6 апреля 2021 года сотрудник СКР был обнаружен со смертельными ранениями на лестничной клетке многоэтажного дома в Краснодаре, где он жил. В ходе расследования выяснилось, что Андрей Аксенов требовал от него 3 млн руб., Сергей Гончаров — 25 млн руб. Кроме того, знакомый следователя Евгений Ещенко настаивал на передаче ему 500 тыс. руб. гонорара за написание бизнес-плана для агропредприятия. Ранее сотрудник СКР привлек Евгения Ещенко в проект развития агробизнеса, но затем сослался на то, что бизнес-план не понадобился, и платить отказался.

В ходе следствия и суда Андрей Аксенов, Сергей Гончаров и Евгений Ещенко не признали себя виновными. Они пояснили, что требовали от следователя возвратить долги, которые возникли в связи с длительным лечением и семейными проблемами сотрудника СКР. Кроме того, фигуранты считают, что потерпевший на самом деле был убит, а суицид якобы был инсценирован.

Анна Перова, Краснодар