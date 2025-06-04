СКР: незадолго до подрыва моста в Брянской области обезвреживали украинскую ДРГ

Перед подрывами на железнодорожных путях в Брянской области проводились мероприятия по обезвреживанию украинских диверсантов. Сотрудники спецслужб изъяли взрывчатку и блоки дистанционного управления, сообщил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

Оперативная работа проводилась совместными силами ФСБ, Росгвардии, МВД и Минобороны с 20 по 25 мая. «В ходе этих мероприятий 22 мая в районе деревни Мякишино обнаружен схрон, в котором находилось 13 кг пластида и блоки управления ЛОРА украинского производства, которые используются спецслужбами Украины»,— сказал господин Бастрыкин на совещании президента РФ с членами правительства.

Вечером 31 мая в Брянской области автомобильный мост в результате подрыва обрушился на пассажирский поезд. Семь человек погибли, еще 122 получили ранения. В СКР взрыв квалифицировали как теракт.

Подробнее о расследовании — в «Отложенные взрывы».