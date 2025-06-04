«Я считаю справедливым для него наказанием — пожизненное лишение свободы»

Свердловский областной суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении жителя Нижнего Тагила Владимира Александрова, обвиняемого в убийстве и изнасиловании 11-летней девочки летом 2024 года. По версии следствия, его жертвой также стала 20-летняя девушка, над которой он надругался, а после удерживал ее у себя в квартире. Вину по всем эпизодам он признал. Отец несовершеннолетней требует для подсудимого пожизненного заключения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее судимый 41-летний житель Нижнего Тагила Владимир Александров был задержан 3 сентября 2024 года в аэропорту Москвы по подозрению в убийстве 11-летней девочки Насти, которая пропала поздним вечером 30 августа 2024 года в Нижнем Тагиле. После задержания он был этапирован в Нижний Тагил и арестован по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Перед заседанием суда отец убитой 11-летней Насти сообщил журналистам, что требует для подсудимого пожизненного заключения.

Позже следователи установили, что в момент преступления Владимир Александров находился в состоянии алкогольного опьянения и обманным путем заманил 11-летнюю Настю к себе домой.

Девочка проживала в соседнем подъезде общежития по ул. Юности вместе со своим отцом. «Фигурант с применением физического насилия совершил в отношении беспомощного ребенка преступления сексуального характера. Телефон девочки обвиняемый выбросил в окно. Затем, в ночь на 31 августа 2024 года злоумышленник, спустившись в подвал дома, где расположена его комната, задушил малолетнюю, с целью сокрытия преступлений против ее половой неприкосновенности»,— рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СК по Свердловской области Александр Сапегин. Тело девочки он прикрыл дверью.

Кроме того, в начале августа прошлого года, как установили следователи, жертвой обвиняемого стала 20-летняя девушка, которую он заманил к себе домой и совершил преступления против половой свободы. Затем Владимир Александров несколько часов не выпускал потерпевшую из комнаты, несмотря на ее просьбы отпустить домой.

В следственном управлении добавили, что согласно проведенным экспертизам он является вменяемым и в применении к нему принудительных мер медицинского характера не нуждается.

«Пропавшую 11-летнюю школьницу искали 140 сотрудников полиции Нижнего Тагила. В поисковых мероприятиях был задействован поднятый по тревоге личный состав подразделений уголовного розыска, службы участковых уполномоченных, по делам несовершеннолетних, ППС и охраны общественного порядка. Розыск девочки, найденной впоследствии, к сожалению, убитой, находился на контроле у руководства свердловского главка МВД», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Ранее подсудимый неоднократно был судим за изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

В среду, 4 июня Свердловский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Владимира Александрова по существу. Ему предъявлено обвинение по п.п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера), п. «в» ч. 5 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), п. «в» ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей), ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).

Вину подсудимый признал. «С задержанием я согласен, в содеянном полностью раскаиваюсь. Я поднялся на четвертый этаж, постучал в квартиру. Дверь открыла его дочь, ответила, что отец на работе. Я предложил ей пойти к себе в гости. Она оказалась ко мне спиной. Я схватил ее правой рукой за горло»,— рассказывал во время допроса Александров.

Перед заседанием суда отец погибшей 11-летней Насти сообщил журналистам, что требует для подсудимого пожизненного заключения.

«Я считаю справедливым для него наказанием — пожизненное лишение свободы. Он писал мне извинительное письмо, это просто бред. Я из Нижнего Тагила приехал в Екатеринбург ради суда над ним, чтобы посмотреть на него», — рассказал журналистам отец жертвы.

Мария Шараева