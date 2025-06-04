Путин усомнился в возможности саммита с Киевом и прекращения огня из-за теракта

Президент России Владимир Путин возложил вину за теракты в Брянской и Курской областях на украинские власти. В этой связи глава государства усомнился, нужно ли объявлять перемирие на фронте и проводить саммит с представителями Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сегодня на фоне огромных потерь, отступая по всей линии боевого соприкосновения, пытаясь запугать Россию, киевская верхушка перешла к организации террористических актов»,— сказал Владимир Путин министрам.

Владимир Путин задался вопросом, как можно проводить встречи на высшем уровне в таких условиях. «Но как же проводить в этих условиях подобные встречи. О чем говорить? — сказал он в ходе заседания. — Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор? С террористами?»

Президент России считает, что удар наносился по гражданскому населению намеренно. «Все преступления, которые были совершены в отношении гражданских лиц, в том числе женщин и детей, накануне очередного раунда предложенных нами мирных переговоров в Стамбуле, были, безусловно, направлены на срыв переговорного процесса»,— сказал он.

Владимир Путин также выразил соболезнования семьям погибших в ЧП с поездами в Брянской и Курской областях.

Подрыв моста произошел вечером 31 мая в Выгоничском районе. СКР квалифицирует произошедшее как теракт (ст. 205 УК). По слова главы Минздрава Михаила Мурашко, за медпомощью обратились 120 пострадавших при теракте под Брянском.

Подробнее об атаках ВСУ — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая