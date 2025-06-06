Азалию Габбасову ждут в Москве в июне

30 мая на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Башкортостан» мы рассказали историю 14-летней Азалии Габбасовой из Уфы («Платье от Азалии», Алексей Каменский). У девочки сколиоз самой тяжелой, 4-й степени. Деформация позвоночника стремительно увеличивается, нарастают боли и проблемы с дыханием. В московской клинике готовы провести операцию по новой технологии VBT (Vertebral Body Tethering). Но оплата лечения семье девочки не под силу. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 158 243 руб.) собрана. Родители Азалии благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Азалия Габбасова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Азалия Габбасова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 30 мая 9259 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Башкортостан», «Ставрополье», «Тамбов» «Смоленск», «Мордовия» и еще 130 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 47 компаний исчерпывающе помогли 66 детям, собрано 30 044 919 руб.