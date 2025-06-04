Красный квест для жителей Газы

Американская газета The Washington Post принесла читателям извинения в связи с публикацией о гибели более 30 палестинцев на одном из пунктов распределения гуманитарной помощи в секторе Газа. Издание заявило, что в статье были проигнорированы опровержения со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которая попала под подозрение в совершении массового убийства. Как бы то ни было, проблемы на пунктах выдачи помощи действительно есть. Гуманитарный фонд Газы (GHF), на который возложена миссия по снабжению местных жителей всем необходимым, сообщил, что с 4 июня на сутки закроет все распределительные пункты — для реорганизации и «повышения эффективности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Палестинские беженцы

Фото: Hatem Khaled / Reuters Палестинские беженцы

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Свои извинения газета The Washington Post (WP) принесла 3 июня. Поводом стала публикация, в которой сообщалось об убийстве более 30 палестинцев в районе города Рафах на юге сектора Газа. «В предыдущих версиях этой статьи говорилось, что израильские войска убили более 30 человек возле американского пункта оказания помощи,— говорится в примечании редактора к исправленному тексту.— В статье не было ясности по поводу того, является ли обвинение в адрес Израиля позицией министерства здравоохранения Газы (контролируемого "Хамасом".— “Ъ”) или фактом, подтвержденным Washington Post».

Редакция подчеркнула, что в статье были фактически проигнорированы опровержения со стороны Израиля, и пояснила, что ранняя версия статьи не соответствовала журналистским стандартам газеты.

Речь идет об инциденте, который произошел 1 июня на одном из пунктов распределения помощи в окрестностях Рафаха. Мирные жители пытались добраться до точки, где происходила раздача продуктов и товаров первой необходимости, в результате чего возникла давка, а затем раздались выстрелы. Очевидцы, на которых ссылается WP, в исправленной версии говорят лишь о том, что огонь открыли следившие за порядком израильские военнослужащие. О погибших они не сообщали.

По версии правительства «Хамаса», в результате стрельбы погибли как минимум 32 палестинца. Власти Газы возложили ответственность за это на израильских солдат, которые, как утверждается, просто вели огонь по мирным жителям, причем при поддержке бронетехники.

В ЦАХАЛе эти утверждения категорически опровергли. Пресс-служба израильской армии со ссылкой на результаты предварительного расследования проинформировала 1 июня, что во время давки в окрестностях Рафаха военные «не стреляли в мирных жителей». В более поздних пресс-релизах пресс-служба ЦАХАЛа уточнила, что солдатам разрешено делать предупредительные выстрелы в воздух, если направляющиеся за гуманитарной помощью палестинцы отклоняются «от обозначенных маршрутов».

Тем самым имела ли место массовая гибель мирных жителей, и если да, то по чьей вине, так и не было установлено.

Новый механизм распределения гуманитарной помощи жителям Газы начал действовать 26 мая — в целях защиты линий снабжения от боевиков «Хамаса», пытающихся присвоить критически важные грузы. Как заявляла канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в рамках этого механизма ЦАХАЛ должен обеспечивать безопасность в районах выдачи, а американские подрядчики — взять на себя «транспорт и логистику». При этом раздача помощи была возложена на GHF, под эгидой которого собраны разные международные гуманитарные организации.

Однако с самого начала работы открывшиеся в Газе пункты выдачи столкнулись с логистическими проблемами: количество прибывающих за гуманитарной помощью палестинцев превысило возможности этих пунктов. Спутниковые снимки, изученные эмиратским порталом The National, демонстрируют, что на точках царил хаос — либо из-за халатности, либо по злому умыслу организаторов, считает издание.

Руководство GHF в своих соцсетях проинформировало, что с 4 июня приостановило работу пунктов выдачи в секторе Газа сроком на сутки. Это, как подчеркнули в GHF, необходимо для их реорганизации и повышения эффективности каналов снабжения.

Нил Кербелов