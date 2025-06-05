Прибыль производителя «Коровки из Кореновки» в 2024 году снизилась в 4,4 раза

ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» (КМКК) в 2024 году получил чистую прибыль в объеме 539, 4 млн руб., что в 4,4 раза меньше в сравнении с итогами 2023 года (2,4 млрд руб.). Сведения об этом размещены в системе «СПАРК-Интерфакс». Выручка компании по итогам 2024 года составила 26 млрд руб. (21 млрд руб. в 2023-м году).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По данным СПАРК, КМКК зарегистрировано в 2002 году в городе Кореновск Краснодарского края. Комбинат выпускает продукцию под брендом «Коровка из Кореновки». Предприятие входит в ЗАО «Ренна-Холдинг». В 2023 году холдин занимал второе место в России по объемам производства мороженного с показателем 55 тыс. т.

В начале 2025 года сообщалось, что ГК «Ренна» начала модернизацию и расширение производственных площадок, где выпускается мороженое «Коровка из Кореновки» и другая продукция этого бренда. Работы по обновлению и дооснащению будут проведены в несколько этапов. В результате этого компания планирует укрепить свои позиции на рынке и запустить несколько новых продуктов. По данным предприятия, рынок мороженого в России продолжает демонстрировать позитивную динамику. В минувшем году, по предварительным данным, он вырос на 15%.

«Коровка из Кореновки» считается любимым мороженым президента РФ Владимира Путина. Во время авиасалона «МАКС» глава государства регулярно покупал мороженое этой марки и угощал сопровождающих его министров, а также иностранных делегатов.

Наталья Решетняк