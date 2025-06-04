В Ростовской области создадут второй туркластер за 7 млрд рублей

В туристический кластер «Цимлянск-Волгодонск» планируют инвестировать свыше 7 млрд руб. в рамках реализации межрегиональной схемы развития Восточного юга России. Об этом сообщил Раким Махмудов, представитель исследовательского центра Картфонд, в ходе круглого стола, организованного «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Таганрога Фото: Администрация Таганрога

По словам спикера, почти 5 млрд руб. из общей суммы направят на девелопмент проекта. Разработкой занимается проектный офис ООО «ПроГород» совместно с исследовательским центром «Картфонд». «Цимлянск- Волгодонск» должен стать вторым приоритетным туристическим кластером Ростовской области после «Донского Приазовья». Эти города могут превратиться в новую точку притяжения для туристов региона.

«Номерной фонд проекта рассчитан на 100 единиц размещения: трехзвездочная гостиница на 80 номеров с винным домом «Долина Дона», пикник-парком и парковкой, а также 10 глэмпингов по два номера каждый. Строительство объектов завершится в июле 2026 года, открытие запланировано на июль 2027 года. Полностью выйти на проектные мощности планируется к 2030 году»,— пояснил Раким Махмудов.

По словам эксперта, реализация туристической схемы Восточный юг России, включающей Краснодарский край, Ростовскую область и Адыгею, позволит привлечь в бюджеты трех регионов около 30 млрд руб. к 2030 году. Прогнозируемая выручка от реализации проекта составит 20,1 млрд руб., чистая прибыль — 5,2 млрд руб. Срок окупаемости туркластера — 20 лет. Чистый денежный поток проекта достигнет 6,3 млрд руб.

Валентина Любашенко