Объединенная компания Wildberries-Russ учредила «дочку» в сфере факторинга

ООО РВБ — объединенная компания Wildberries и Russ — учредило юридическое лицо, основным видом деятельности которого указано предоставление факторинговых услуг. По данным ЕГРЮЛ, ООО «РВБ Факторинг» зарегистрировано 2 июня.

Компании РВБ принадлежит 100% ООО «РВБ Факторинг». Уставной капитал составил 10 тыс. руб. Генеральным директором указан Игорь Грачев, который, согласно открытым данным, возглавляет и некоторые другие «дочки» Wildberries-Russ. Господин Грачев также возглавляет медиагруппу «Русс Медиа».

Услуги факторинга позволяют компании получить деньги за проданные товары раньше, чем покупатель заплатил за них. Они представляют собой передачу прав на дебиторскую задолженность факторинговой компании в обмен на финансирование.

Подробнее — в материале «Ъ» «Цепочки огибают ставку».

Петр Бузлаев