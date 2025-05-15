Цепочки огибают ставку

По итогам первого квартала портфель финансирования цепочек поставок достиг 1,12 трлн руб., приблизившись к 50% всего факторингового рынка. Портфель этого сегмента впервые вырос в первом квартале года по сравнению с предыдущим кварталом, в предшествующие годы показатель снижался. Эксперты отмечают, что с помощью этого продукта крупные компании замещают залоговые кредиты и в ближайшие годы его доля может достичь двух третей рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Согласно данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), портфель финансирования цепочек поставок (supply chain finance, SCF) в первом квартале 2025 года вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 1,12 трлн руб. В результате доля активов по продуктам SCF в общем портфеле факторинга выросла на 18 процентных пунктов, до 45% — рекордного значения за три года. При этом впервые портфель SCF в абсолютных цифрах в первом квартале вырос (на 3%) по сравнению с четвертым кварталом предшествующего года. Одновременно в первом квартале 2025 года факторы выплатили финансирования на 64% больше (0,66 трлн руб.), чем годом ранее.

Факторинг — оперативное краткосрочное финансирование компаний под уступку их дебиторской задолженности. SCF — комплексные программы, которые позволяют организовать финансирование неограниченного количества поставщиков в упрощенном режиме.

Уверенный рост сегмента наблюдается последние два года (см. “Ъ” от 16 февраля 2024 года). По словам исполнительного директора АФК Дмитрия Шевченко, фундаментальная причина роста доли SCF в общем портфеле — замещение этими продуктами подорожавших залоговых кредитов. На это указывает, в частности, снижение оборачиваемости портфелей крупнейших участников рынка до 90–100 дней. «За счет гибкости SCF корпорации управляют не только финансовым циклом, но и процентной нагрузкой — по сути, ликвидность привлекается на срок между заседаниями совета директоров ЦБ по ключевой ставке и позволяет обслуживать кредиты, привлеченные на инвестиционные цели»,— отмечает он. Гендиректор «ВТБ Факторинга» Игорь Внуков отмечает, что крупные дебиторы удовлетворяют большую часть потребности в оборотном капитале за счет факторинга, который помогает им сохранять ритмичность платежей и поставок.

Участники рынка считают, что рост портфеля в первом квартале по сравнению с четвертым кварталом произошел на фоне реализации отложенного спроса, в том числе со стороны крупных нефтегазовых и промышленных компаний, которые являются основными потребителями продукта SCF. По словам управляющего директора по факторингу Альфа-банка Павла Шишова, в четвертом квартале ограничения по капиталу в банках лимитировали рост клиентской задолженности и рынка факторинга в целом. «Уже в первом квартале с учетом сезонного снижения задолженности по классическому факторингу и появления дополнительных возможностей по потреблению капитала у банков произошел отложенный повышенный спрос на SCF»,— говорит он.

Причем эксперты считают, что такие темпы рост показателя будут поддерживаться еще не один год. По словам господина Шевченко, пока макроэкономических предпосылок для остановки роста SCF во втором квартале не просматривается «ни с точки зрения инфляции, ни с позиций ЦБ по ключевой ставке — клиенты терпят, товары и услуги реализуются, факторинг работает». Гендиректор «СберФакторинга» Денис Максименко отмечает, что во втором квартале в связи с сезонностью бизнеса в различных отраслях деловая активность начинает расти, «а вместе с ней и объем факторинга по продуктам SCF». Он ожидает увеличения «проникновения SCF в регионы и новые отрасли».

В результате, по прогнозу господина Максименко, к концу 2025 года доля SCF в факторинговом портфеле может достичь 50–55%, а доля выплат — 35–40%. Павел Шишов ожидает, что в течение двух лет доля SCF может достигнуть двух третей всего портфеля факторинга.

Максим Буйлов