Экс-начальник Казанского вокзала отправлен под домашний арест из-за взятки

Дорогомиловский районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего начальника Казанского вокзала Игоря Черникова, говорится в карточке дела. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве (ч. 4, ст. 291.1 УК), сообщает ТАСС. Пресс-служба РЖД заявила «РИА Новости», что Игорь Черников был уволен с поста в прошлом году.

По данным Telegram-канала Baza, Игоря Черникова задержали несколько дней назад. В декабре 2024 года по делу о получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ) под домашний арест был отправлен бывший заместитель начальника Казанского вокзала Максим Белицкий.

Как пишет Telegram-канал «МК: срочные новости», взятка в размере 1,3 млн руб. связана с просьбой о покровительстве при ведении бизнеса на территории вокзала.