Дело экс-замглавы минздрава Удмуртии и предполагаемого пособника поступило в суд

Уголовное дело бывшего заместителя министра здравоохранения Удмуртии Натальи Кропочевой и ее предполагаемого пособника — генерального директора «Центра косметологии СВ» Светланы Суслоновой — поступило в Первомайский райсуд Ижевска. Они проходят фигурантами по делу о взяточничестве на сумму 1,3 млн руб. Сегодня, 4 июня, судебная инстанция продлила обвиняемым срок заключения под стражей и назначила дату следующего заседания — 18 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Напомним, следствие считает, что Наталья Кропочева, являясь главным врачом ижевской ГКБ №2 в 2021-2024 годах, через посредника получила деньги от представителя ритуальной организации за заключение договоров на транспортировку тел умерших пациентов и предоставление сведений о них для оказания в дальнейшем услуг по организации похорон. Кроме того, по версии обвинения, бывший замминистра фиктивно трудоустроила в больницу свою знакомую, за что последняя незаконно получила 100 тыс. руб. зарплаты.

В рамках расследования провели обыски, изъяли электронные носители и наложили аресты на имущество обвиняемых в Ижевске и Сочи.

Наталья Кропочева обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 290, ст. 285 УК РФ). Предполагаемой 60-летней посреднику — Светлане Суслоновой — вменяют передачу взятки от посредника и пособничество злоупотреблению должностными полномочиями (ст. 291.1 УК РФ, ст. 285 УК РФ).

Наталья Кропочева заняла пост замминистра здравоохранения в июне 2024 года. С 2014 по 2020 годы она занимала должности главного врача в медучреждениях Пермского края, Ярославской области и Удмуртии. Она руководила ГКБ №2 c 2020 года.