Замминистра угробили карьеру

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего заместителя министра здравоохранения Удмуртии Натальи Кропочевой, обвиняемой в получении взятки 1,3 млн руб. от ритуальщиков и фиктивном трудоустройстве знакомой, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Следствие считает, что Наталья Кропочева, являясь главным врачом ижевской ГКБ №2 в 2021-2024 годах, через посредника получила деньги от представителя ритуальной организации за заключение договоров на транспортировку тел умерших пациентов и предоставление сведений о них для последующих услуг по организации похорон. Кроме того, по версии обвинения, фигурантка фиктивно трудоустроила в больницу свою знакомую, за что последняя незаконно получила 100 тыс. руб. зарплаты.

Наталья Кропочева обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 290, ст. 285 УК). Предполагаемой 60-летней посреднице — гендиректору «Центра косметологии СВ» Светлане Суслоновой — вменяют передачу взятки от посредника (ст. 291.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избрание меры пресечения замминистра в феврале 2025 года

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Избрание меры пресечения замминистра в феврале 2025 года

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

В рамках расследования провели обыски, изъяли электронные носители и наложили аресты на имущество обвиняемых в Ижевске и Сочи. Обе фигурантки находятся под стражей. Уголовное дело будет рассмотрено Первомайским райсудом Ижевска.

Наталья Кропочева заняла пост замминистра здравоохранения в июне 2024 года. С 2014 по 2020 годы она занимала должности главного врача в медучреждениях Пермского края, Ярославской области и Удмуртии. Она руководила ГКБ №2 c 2020 года.