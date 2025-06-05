Покупатели привлекли рекламодателя

На российских онлайн-платформах и маркетплейсах растет спрос на размещение рекламы со стороны бизнеса, в том числе не представленного на самих площадках. Некоторые участники рынка наблюдают рост инвестиций в рекламу свыше 50%, а объем рекламы в сегменте в 2024 году оценивается уже в 381 млрд руб. Эксперты отмечают, что увеличение инвестиций происходит на фоне общего растущего интереса к торговым площадкам и дефицита рекламного инвентаря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными «Авито Рекламы» о динамике роста инвестиций в рекламу на онлайн-площадках. Из них следует, что в первом квартале 2025 года рекламодатели увеличили инвестиции в имиджевые кампании на «Авито» на 56% год к году. «Авито Реклама» 4 июня запустила рекламный кабинет, через который бизнес может напрямую запускать кампании. На старте стоимость клика начинается от 1 руб., минимальный бюджет для запуска — 5 тыс. руб., рассказали “Ъ” в компании.

В Ozon “Ъ” сообщили, что в первом квартале 2025 года инвестиции внешних рекламодателей в рекламу на маркетплейсе выросли более чем в два раза год к году. В компании отметили, что наиболее часто рекламу у них размещают банки, цифровые сервисы, застройщики и операторы связи.

В Wildberries & Russ рост инвестиций в имиджевые кампании в первом квартале подтверждают, однако абсолютных значений не раскрывают. В «Яндекс Маркете» оценивают рост доли рекламной выручки от оборота в 6,8% в первом квартале. С вводом единой рекламной платформы для экосистемы «Яндекса» в компании отмечают прирост брендовых поисковых запросов на 59% на «Маркете» и на 29% в поисковой системе «Яндекс».

Участники рынка связывают рост инвестиций в рекламу на торговых онлайн-площадках с увеличением популярности маркетплейсов и усилением конкуренции среди них, а также с развитием алгоритмов рекламных платформ и появлением новых форматов, таких как click-out-реклама (размещение брендов, не представленных на витрине). Тем не менее они опасаются сохранения дефицита рекламного инвентаря. «По-прежнему есть дефицит дешевого, но одновременно качественного видеоинвентаря. В будущем, с развитием платформ, возможно, эта проблема тоже решится»,— говорит управляющий директор практик «Программатик» группы компаний «Родная речь» Ирина Козлова.

По данным АРИР, рост объема рекламы у онлайн-ритейлеров и маркетплейсов в 2024 году оценивается в 130% и составляет 381 млрд руб. «При этом на этот год мы также ожидаем существенный рост не менее чем на 40–60%»,— добавляет госпожа Козлова.

С ней соглашается гендиректор Easy Commerce Сергей Абрамов: «По нашим данным, объем инвестиций в рекламу на маркетплейсах и в онлайн-ритейле в 2024 году достиг 363 млрд руб. В этом году мы также ожидаем рост и оцениваем его до 613 млрд руб.». Господин Абрамов поясняет, что инвестиции в этот сегмент увеличиваются и с ростом числа внешних рекламодателей: «Мы видим динамику роста на Ozon в 1,8 раза, что говорит о массовом переходе в ритейл-медиа не только внутренних, но и внешних бизнесов». Дефицит рекламного инвентаря сохраняется, особенно в традиционных медиа (ТВ, OLV), что стимулирует переток инвестиций в ритейл-медиа. У маркетплейсов есть преимущества, такие как создание нового инвентаря и сервисов, заключает он.

Варвара Полонская