МИД РФ потребовал реакции США и Британии на атаки ВСУ по аэродромам

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона требует четкой реакции США и Великобритании на атаки Украины по стратегической авиации России. По его словам, отсутствие реакции стран Запада может свидетельствовать об их причастности к подготовке ударов. Решение о том, как Москва ответит на эти удары, примет Минобороны, подчеркнул замглавы МИДа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы требуем, чтобы и Лондон, и Вашингтон отреагировали таким образом, чтобы остановить этот цикл эскалации и вернуть его к чему-то, что будет несколько ближе к здравому смыслу и общему чувству стратегической стабильности. Я надеюсь, что это понятие стратегической стабильности не принадлежит прошлому и мы найдем достаточную долю разума в западных столицах, включая Лондон»,— сказал Сергей Рябков на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Замглавы МИДа подчеркнул, что последние два дня в соцсетях распространяются «спекуляции» о том, что Украина не могла подготовить атаку на российские аэродромы без разведданных тех, «кто обладает такими возможностями и делится этими данными с Киевом». «Эти вопросы остаются без ответа»,— заметил Сергей Рябков.

Минобороны РФ сообщало, что 1 июня Украина атаковала при помощи БПЛА аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что об атаке проинформировали главу Пентагона Пита Хегсета. Белый дом заявил, что Дональд Трамп не знал о готовящихся ударах по российским аэродромам.

Лусине Баласян