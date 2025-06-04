Орловская компания построит в Липецке новый жилой комплекс

Специализированный застройщик «Орелстрой-ЛЗ», входящий в орловскую группу компаний «Объединенная домостроительная корпорация» (ОДСК) Александра Рогачева, собирается построить в Липецке жилой комплекс «Дуэт» на улице 50 лет НЛМК в микрорайоне «Манеж». Проект включает в себя два 25-этажных дома. Декларация опубликована только на один объект, но, судя по рендерам, дома будут одинаковыми. Стоимость строительства первого МКД составит 1,017 млрд руб. Генподрядчик — ООО «ОДСК-Строй Липецк».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран проект жилого комплекса «Дуэт» в Липецке

Фото: из проектной декларации проект жилого комплекса «Дуэт» в Липецке

Фото: из проектной декларации

Завершение строительства планируется в третьем квартале 2027 года. Выдача ключей — 30 сентября 2027-го.

Проект реализуется на участке 12,7 тыс. кв. м, который находится в аренде у застройщика. Земля принадлежит управлению имущественных и земельных отношений Липецкой области, уточняется в документации. Жилая и нежилая площадь монолитного железобетонного дома — 9,8 тыс. кв. м. В нем будет 194 квартиры в виде студий, однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных вариантов. Их площадь варьируется от 29,4 до 75,2 кв. м.

Для жильцов предусмотрено 149 машино-мест и три лифта. Согласно порталу застройщиков, это первый ЖК, который «СЗ Орелстрой-ЛЗ» строит в регионе. Сама ОДСК уже занимается строительством в Липецке другого ЖК — «Геометрия», расположенного в микрорайоне Европейский.

По данным Rusprofile, ООО «СЗ "Орелстрой-Л3"» зарегистрировано в Липецкой области в ноябре 2019 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 307 млн руб. Директором является Александр Локтионов. Единственный владелец — орловское ПАО «СЗ "Орелстрой"» (под управлением Владислава Гефеля). Выручка в 2024 году составила 29 тыс. руб., чистая прибыль — 9,4 млн руб.

Анна Швечикова