Александр Лукашенко пообедал с Си Цзиньпином по-семейному

4 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил свой первый с момента переизбрания на седьмой срок визит в Пекин. Поездка в эту страну, где глава Белоруссии последний раз бывал в 2023 году, оказалась не похожа ни на один из прежних визитов туда — прежде всего в силу «дружеского семейного» характера нынешней встречи двух лидеров. Общение президента Лукашенко с председателем Си, по уверению сторон, подтвердило настрой Пекина и Минска на долгосрочное развитие отношений в условиях внешнего давления со стороны Запада и их стремление «совместно противостоять гегемонии, запугиванию и травле» в отношении своих стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus / Handout / Reuters Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus / Handout / Reuters

Первый с момента переизбрания президентом Белоруссии визит Александра Лукашенко в Китай с самого начала удивлял несвойственной белорусскому лидеру непубличностью. В пресс-службе сообщили о его отъезде в Пекин лишь за несколько часов до того, как самолет вылетел из Минска. Сделать какие-либо выводы о планах Александра Лукашенко из пресс-релиза было затруднительно: иных подробностей, кроме сроков самого визита и анонса встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, не приводилось.

Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого», который наутро анонсировал «ряд переговоров и встреч» в графике лидера, также добавил интригу. «Много сегодня показать не обещаем — тут у нас объемная и важная закрытая часть»,— написал автор анонимного Telegram-канала, опубликовав фото с места проведения переговоров до прибытия туда белорусской делегации.

Причина, по которой визит был овеян такой дымкой таинственности, стала ясна лишь на второй день пребывания белорусского лидера в Пекине. Ее раскрыл первый вице-премьер Николай Снопков, который успел пообщаться с журналистами до встречи господина Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином. «Переговоры — это факультатив»,— сказал он, добавив, что главное в этой поездке — сам формат общения, который, по его словам, «не применяется ни с каким больше лидером мира». «Семейный дружеский обед — это главное,— пояснил он.— На это настроена вся поездка».

Впрочем, какую бы важность ни придавали члены белорусской делегации организованному китайской стороной обеду, сам Александр Лукашенко все же решил не пропускать «факультатив» и вначале отправился на встречу с китайским визави. Тот впервые принимал его в резиденции Чжуннаньхай — аналоге российского Кремля.

Господин Лукашенко с ходу поблагодарил Си Цзиньпина за приглашение в «свой дом». «Я вам очень благодарен и, естественно, буду ждать вас в своем доме»,— подчеркнул он.

Председатель КНР, со своей стороны, поздравил господина Лукашенко с переизбранием на пост президента. В январе этого года политик, правящий страной с 1994 года, был в седьмой раз избран главой государства. «Это в полной мере говорит о поддержке и доверии народа Белоруссии в ваш адрес,— подчеркнул он.— Уверен, что под вашим руководством ваша страна обязательно достигнет еще более ярких новых успехов в государственном строительстве».

Обменявшись любезностями, собеседники перешли к обсуждению практических вопросов. В Минске еще накануне визита обмолвились, что в ходе переговоров лидеры уделят внимание совместным проектам и продвижению многосторонних инициатив. Что касается первой части, то еще 3 июня, встречаясь в Пекине с представителями китайских деловых кругов, лидер Белоруссии заявил о намерении обсудить реализацию совместных проектов в сфере машиностроения и технологической модернизации отдельных отраслей промышленности.

«Я говорю это для того, чтобы вы понимали, что эта замечательная идея, которая очень нужна нашей экономике в настоящее время, принадлежит не мне. Это идея председателя КНР Си Цзиньпина, который, как мы видим на примере Китая (мир это знает, а мы тем более), нацелен на научно-техническую революцию в машиностроении. Я очень благодарен своему давнему другу и коллеге за то, что он включил Беларусь в этот процесс, который в Китае набрал очень большую динамику»,— отметил заслуги своего китайского коллеги Лукашенко.

На втором аспекте, касающемся взаимодействия двух стран в многостороннем формате, оба лидера остановились подробнее. Особенно в контексте их взаимодействия в Шанхайской организации сотрудничества, полноправным членом которой Белоруссия стала в июле прошлого года. Пригласив коллегу на сентябрьский саммит, Си Цзиньпин, в частности, призвал его и дальше укреплять сотрудничество двух стран в этой структуре.

Говоря о взаимодействии на международных площадках, собеседники не смогли обойти стороной и злободневную тему «беспрецедентного давления со стороны Запада», которая во многом сплотила Минск и Пекин в последние годы.

Как сообщило агентство «Синьхуа», по итогам встречи главы государств договорились «совместно противостоять гегемонии, запугиванию и травле, а также защищать международную справедливость и правосудие».

Наконец, Александр Лукашенко на встрече с председателем Си не упустил возможности поделиться с ним своим видением будущего мироустройства, отдав в нем дань огромной роли КНР. Как заметил президент Белоруссии, те, кто пять лет назад говорили, что «планета будет уравновешена и будет существовать» лишь в том случае, если «Китай выдержит», уже убедились в жизнестойкости Пекина. И сегодня «многие-многие народы убеждены» в том, что «Китай выдержал, выдержит и Китай не позволит сломать мировой порядок», резюмировал белорусский президент.

Анастасия Домбицкая