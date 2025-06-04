Инвесторы с господдержкой построят в Петербурге новые отели

В программу льготного кредитования национального проекта «Туризм и гостеприимство» одобрили реализацию девяти проектов в Санкт-Петербурге. Среди инвесторов «Группа ЛСР», «Главстрой СПб» и «Сенатор», пишет РБК Петербург.

Как сообщили в комитете по развитию туризма города, компании смогут получить кредиты по ставкам значительно ниже рыночных, под 3-5% как на строительство новых объектов, так и на реконструкцию исторических зданий под отели и реновацию уже существующих зданий. Новые отели появятся в центре Северной столицы, в Курортном районе, Лахте и Кронштадте.

Получила поддержку заявка ООО «Конно-спортивный клуб "Конная Лахта"» на строительство спортивной базы и оздоровительного комплекса. Четырехзвездочная гостиница будет вмещать 150 номеров. Компании одобрили льготный кредит на 3,116 млрд рублей.

ООО «Специализированный застройщик "Ривьера Парк"» построит пятизвездочный санаторно-курортный комплекс на 188 номеров в поселке Солнечное. ООО «Интеллект Хаус» возведет многофункциональный комплекс с гостиницей на 150 номеров.

ООО «Застройщик Алькор — Гранд-Отель» согласован кредит на реализацию проекта парк-отеля «Легенда. Кронштадт». Сумма заема чуть превышает 2 млрд рублей. Также одобрение получили проекты реконструкции гостиницы на Лиговском проспекте, 56, здания Дома А.Я. Шагина на набережной реки Фонтанки и другие.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что «МТЛ-АПАРТ» взяла в управление два бутик-отеля компании «Мавис» в центре Петербурга.

Татьяна Титаева