«МТЛ-АПАРТ» взяла в управление два бутик-отеля компании «Мавис» в центре Петербурга

Компания «МТЛ-АПАРТ» взяла в управление два бутик-отеля 4 и 5 звезд, принадлежащие компании «Мавис», в центре Санкт-Петербурга. Об этом рассказал генеральный директор компании Николай Антонов на деловом завтраке BestBreakfast. Гостиница «Гимназия №5» на 45 номеров расположена на пр. Римского-Корсакова, 73/33, а «Огюстин Шатильон» на Невском пр, 54.

На данных объектах «МТЛ-АПАРТ» сдает номера, занимается эксплуатацией здания, предоставляет гостиничный сервис и т.д.

По словам господина Антонова, отели открылись 1-1,5 года назад, инвестор пригласил «МТЛ-АПАРТ» в качестве УК, чтобы минимизировать издержки и повысить эффективность объектов. Переход был осуществлен за месяц без закрытия гостиниц.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что подконтрольное ИСК «Мавис» юрлицо ООО «Римп» приобрело историческое здание Пятой Петербургской гимназии для приспособления под гостиницу весной 2023 года.

Александра Тен